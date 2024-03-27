ضبط 31 كيلو مخدرات في حملات أمنية بـ3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية بمديرية أمن أسوان فتم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

وضبط 4 قطع سلاح نارى 4 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9 كيلو جرام لمخدر البانجو و6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط 2 فرد محلي وعدد من الطلقات مع 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

-ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية لمخدرى الحشيش، الهيروين بحوزة متهمين.

-ضبط 6 قضايا سلاح أبيض ضبط خلالهم 6 قطع سلاح أبيض بحوزة (6 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.