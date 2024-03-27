القبض على 3 متهمين بتصنيع أدوية تخسيس ومكملات غذائية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام سيدتين، ومالك شركة للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتجار في كبسولات التخسيس والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 60 ألف كبسولة طبية معبأة بمواد مجهولة المصدر و40 ألف كبسولة فارغة و10 كيلو جرامات خليط من الأعشاب تستخدم فـى ملئ الكبسولات و30 ألف عبوة بلاستيكية بداخلها كبسولات تستخدم في علاج السمنة و8 براميل تحوى مواد خام و138 كيسا لمواد مختلفة مجهولة المصدر، وجهاز لخلط المواد الكيميائية والأعشاب.

واعترف مالك الشركة بقيامه بخلط المواد الخام بمكونات عشبية وإعادة تغليفها ووضع ملصقات عليها وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.