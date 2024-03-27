رفع 41 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في رفع 41 سيارة متروكة بالشوارع، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

تمكنت شرطة المرور من رفع 41 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.