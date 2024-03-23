نفذوا 7 وقائع.. ضبط لصوص يسرقون السيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" وأقرا بارتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئي النية" (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وبحوزتهم (3 أسطوانات أكسجين تستخدم فى طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات).

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (صاروخ كهربائى- أجزاء من عمود إنارة) واعترفا بممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع، وأقرا بارتكاب (4) وقائع سرقة أبواب حديدية، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه وضبط (عاطل، سائق "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئي النية" (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم، كما أمكن ضبط (4) سيارات تستخدم فى ارتكاب الوقائع ونقل أجزاء السيارات المستولى عليها- أجزاء سيارات، وأضاف أحدهم بتقطيع باقى أجزاء والتصرف فيها بالبيع.