ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كثَّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

شنَّت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1572 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13304 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 287 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 172 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها مخالفات مبان، محلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.