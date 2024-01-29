الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 6277 قضية سرقة تيار كهربائي

ارشيفية
ارشيفية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1784 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 6277 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 287 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.

قطاع الأمن العام البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية امن القاهرة أمن الجيزة وزارة الداخلية

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