السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادي: ضبط 13620 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

الأمن الاقتصادي
الأمن الاقتصادي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3701 قضايا متنوعة.

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13620 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 321 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

 

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (136) قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات، أبرزها (مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

الامن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

مواد متعلقة

الأمن الاقتصادي: ضبط 13677 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

الأمن الاقتصادي يضبط 155 قضية متنوعة

الأمن الاقتصادى يضبط 12463 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

5 توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة