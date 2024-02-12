الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 12463 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لـقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي.

 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1689 قضية متنوعة.

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12463 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

 

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الأمن الاقتصادى يضبط 13769 قضية سرقة تيار كهربائى

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ضبط 12758 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 328 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط106 قضايا متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

الامن الاقتصادي سرقة تيار كهربائي قطاع الأمن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

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