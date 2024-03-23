السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضية تهريب نقد أجنبى و2320 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية تهريب نقد أجنبي

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2320 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 23 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 225 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم التهريب إحكام السيطرة الأمنية قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

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