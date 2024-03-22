ضبط 307 قضايا مخدرات و154 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (307) قضايا مخدرات، (154) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (83266) حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (307) قضاييا مواد مخدرة بإجمالى (331) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (123،476 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33،800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16،578 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10،120 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3،535 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1،553 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،150 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (450 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جرام).

عدد (2642) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (154 قطعة سلاح نارى بحوزة 134 متهم).. وذلك على النحو التالى:

بنادق آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(124) فرد محلى.

(278) طلقة مختلفة الأعيرة.

(12) خزينة متنوعة.

(251) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83266) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(346) حكم جناية.

(26564) حكم حبس جزئى.

(4531) حكم حبس مستأنف.

(40961) حكم غرامة.

(10864) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين إرتكبوا (51) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (352) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25897) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.