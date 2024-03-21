الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحر وشعوذة.. سقوط دجال قام بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

دجال
دجال

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، متخذًا من احدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، كما تم الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتفي محمول وفلاش ميمورى "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

الأجهزة الأمنية ضبط عاطل القاهرة النصب والاحتيال أعمال السحر والدجل

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