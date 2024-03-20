الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 587 مخالفة لقائدي درجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، في ضبط 587 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، خلال حمللات لتحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وشنت الأجهزة الأمنية  حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت الوزارة على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الدراجات النارية الخوذة الطرق السريعة والفرعية

مواد متعلقة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير مبيعات غسل 28 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ110 ملايين جنيه

حملات مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بالقليوبية

ضبط 9 كيلو حشيش وكمية من الهيروين بحوزة 6 متهمين في أسوان

ضبط 45 سلاحًا ناريًا و205 قضايا مخدرات وتنفيذ 54996 حكمًا خلال 24 ساعة

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

ضبط 1.8 مليون صاروخ.. الأمن يداهم أكبر ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

بعد ضبط "أسد التجمع".. ما عقوبة اقتناء حيوان مفترس فى المنزل؟

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فى أولى جلسات المحاكمة.. انهيار والد "طالب الدقهلية" مطالبًا بإعدام المتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: 80% من إسرائيليين الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء