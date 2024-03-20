تحرير 587 مخالفة لقائدي درجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، في ضبط 587 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، خلال حمللات لتحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وشنت الأجهزة الأمنية حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت الوزارة على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.