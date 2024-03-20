اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير مبيعات غسل 28 مليون جنيه

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مدير سابق لإحدي شركات الأدوية لقيامه بغسل 28 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

وكشفت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقًا "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالإستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ 28 مليون جنيه.

وقام بتزوير مستندات تفيد إستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير على خلاف الحقيقة مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات - الإستثمار فى الشركات.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 28 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.