الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 9 كيلو حشيش وكمية من الهيروين بحوزة 6 متهمين في أسوان

حشيش
حشيش

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، عدة حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام وتم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدرى الهيروين والشابو بحوزة 6 متهمين «لـ 4 منهم معلومات جنائية» كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن «بندقية آلية- بندقية خرطوش –طبنجة- 3 خزينة وعدد من الطلقات» وتنفيذ عدد 600 حكم قضائى متنوع.

 

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة الحوادث أسوان المواد المخدرة مديرية أمن أسوان

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