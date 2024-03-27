ضبط 14962 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 14962 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاربعاء: «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14962 مخالفة مرورية متنوعة:

- (8810) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (597) مخالفة سير دون تراخيص.

- (23) مخالفة دراجة نارية.

- (228) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (15) مخالفة موقف عشوائي.

- (8) مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.