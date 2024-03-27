الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عناصر الاتجار في المخدرات خلال حملات مكثفة بـ3 محافظات

متهم
متهم

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالتنسيق مع مديريات أمن الدقهلية، والأقصر، والمنوفية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الدقهلية

-ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات

-ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات

مديرية أمن الأقصر

-ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وفرد محلى وطلقة.

-ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1 كيلو جرام من مخدر البانجو وفرد محلى وطلقة

-ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش

مديرية أمن المنوفية

-ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية لمخدر البانجو وفرد محلى وطلقة.

-ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 1،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقة،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 970 ألف جنيه،تقريبًا،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الدقهلية والأقصر والمنوفية مديريات أمن ا ضبط العناصر الإجرامية

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