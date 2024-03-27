الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 7 متهمين في جرائم سرقات بالدقهلية والشرقية

متهمين
متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بمشاركة مديريتيِّ أمن الدقهلية، والشرقية، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

مديرية أمن الدقهلية

- ضبط عنصران إجراميان لهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة بالمنصورة وإعترفا بإرتكابهما 9 وقائع وأضافا بتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطل- له معلومات جنائية سيئ النية وتم ضبطه، أرشد عن المسروقات.

مديرية أمن الشرقية

- ضبط عاطلان «لهما معلومات جنائية» لقيامهما بسرقة بعض الهواتف ومستلزمات المحمول بدائرة قسم شرطة أول العاشر وبحوزتهما السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وإعترفا بالتصرف في المسروقات بالبيع لعميليهما مالك محل هواتف محمولة، مندوب مبيعات لأحدهما معلومات جنائية سيئ النية أمكن ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات 36 هاتف محمول ماركات مختلفة ووبعض إكسسوارات المحمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية قطاع الأمن العام أمن الدقهلية والشرقية ضبط معلومات جنائية

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