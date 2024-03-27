الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 212 قطعة سلاح و331 قضية مخدرات

متهم
متهم

يواصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط  212 قطعة سلاح ناري و331 قضية مخدرات، وتنفيذ 83436 حكم قضائي متنوع.

وذكرت الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط 212 قطعة سلاح ناري مع 172 متهما».

وأشارت: «في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83436 أحكام قضائية متنوعة.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 331 قضية مخدرات مع 354 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 33 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا».

وأضافت: «فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 228 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23908مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة الامن العام مديريات الأمن قطعة سلاح ناري مخدرات

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