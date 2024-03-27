الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"أمن العاصمة" يشن حملات لمكافحة جرائم السرقات ويضبط 4 متهمين

الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهما بسرقة 4 ساعات إلكترونية وجهازى «مينى ماك، آى باد» و3 هواتف محمولة وسماعة أذن بأسلوب المغافلة من داخل أحد المحال بدائرة القسم.

 

كما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالى و5 شيكات بنكية وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.

 

كما تم ضبط عامل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الكالون باستخدام «مفك» وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أجهزة وزارة الداخلية العناصر الإجرامية جرائم السرقات 4 ساعات إلكترونية هواتف محمولة

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