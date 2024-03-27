القبض على شخصين نصبا على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها «وضع يد» بالإسكندرية.

بعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين «لهما معلومات جنائية»- مقيمان بمحافظة القاهرة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ 3 ملايين جنيه وعقب استلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.

باتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكورين بدائرة قسمى شرطة البساتين ومدينة نصر ثالث حيث تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الأجهزة اللاسلكية و2 نموذج خاتم شعار الجمهورية مقلدان وكارت تصريح مقابلة خالى البيانات مزور وعدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية وطلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية تعيين وظائف، وتخصيص قطع أراضى وعدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جرام وعدد من ساعات اليد والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وسيارة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.