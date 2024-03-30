مسلسل صيد العقارب الحلقة 20..  تخوف رياض الخوليمن ضمه لـ"قضية الكوكايين"

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبد الرازق أحداثا مشوقة، حيث ظهرت رياض الخولي داخل فيلته مصاب ببعض القلق، بينما تحاول زوجته سيمون تهدئته عقب علمه بنجاح غادة عبد الرازق في سجن ماركو عضو المافيا الأوكرانية وحسان بيه تاجر الكوكايين، وقالت له لقد أراحتنا منهم وهم ليسوا أقاربنا، ولكن رياض الخولي كان متخوف من أن يتم الزج باسم نجله في قضية المخدرات

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

ضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 قالت سيمون لزوجها لا تدع فرصة لأحد أن يصيبنا بأي حزن وطلبت منه إقامة فرح ولاء نجلته على عشيقها معتز في أسرع وقت حتى يعلموا أننا سعداء ومبسوطين دوما.

وتتواصل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

وتتواصل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 ، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن