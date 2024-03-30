مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. مروة عبدالمنعم تشك في خيانة ياسر الطوبجي لها

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته شريف منير ورانيا يوسف والمعروض حاليا عبر قنوات CBC َضمن مسلسلات النصف الثاني لشهر رمضان الجاري.

احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5

وشهدت احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5 دخول "ريكو" الذي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم على زوجها “عاصم” الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي، فتجده يتحدث في الهاتف فتشك فيه خاصة بعد ارتباكه الشديد عند رؤيتها وغلقه للهاتف بشكل مريب.

وضمن احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5 تقرر “ريكو” أن تفتح مع “عاصم” حديث حول أزمة طلاق “أدهم" الذي يجسد دوره الفنان شريف منير و"ياسمين" الذي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف واثناء الحديث يدخل فجأة عليهم والد عاصم الذي يسجد دوره الفنان عزت زين ويطلب منهم تحضير الطعام مما اثار غضب “ريكو.



قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين



مسلسل "بقينا إتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

مسلسل بقينا إتنين موعد العرض والقنوات الناقلة



يعرض مسلسل بقينا إتنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية: