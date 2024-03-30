مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. ياسمين تحاول إشعال غيرة "أدهم"

عرضت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قناة سي بي سي دراما ومنصة واتش إت الرقمية.



وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "بقينا اتنين" بوصول “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج إبن خالة “ياسمين” الذي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف من أوروبا إلى منزل “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وهو الشخص الذي كان يرغب في الزواج من “ياسمين” قبل زواجها من “أدهم”.

وتستغل ياسمين الموقف وتحاول أن تجعل أدهم يغير عليها، خاصة أنه سافر منذ 25 سنة، ويجلس زين معهم ويبلغهم أنه أصبح وكيل لأكبر شركة مستحضرات تجميل في أوروبا، ويحاول أدهم أن يستكشف المدة التي سيبقى فيها زين في مصر.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة الخامسة يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.



قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج في ظل وجود أبناء في مرحلة المراهقة وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة.

أبطال مسلسل بقينا اتنين



مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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