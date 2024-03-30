موعد إعادة عرض الحلقة 4 من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بقينا اتنين والتي عرضت أمس العديد من المشاهد والأحداث الشيقة التي جمت بطلي العمل النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف.



مسلسل بقينا اتنين مواعيد إعادة الحلقة 4



وتعاد الحلقة الرابعة من مسلسل بقينا إتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف عبر قناة سي بي سي العامة وسي بي سي دراما في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

قناة CBC العامة: في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 4



شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بقينا إتنين الظهور الأول للفنان الراحل طارق عبد العزيز والذي رحل عن عالمنا أثناء تصوير مشاهده بالعمل داخل لوكيشن التصوير.

وظهر الفنان الراحل طارق عبد العزيز ضمن أحداث الحلقة 4 من مسلسل بقينا إتنين في شخصية "شريف" وهو رسام وفنان تشكيلي، ويتصل بصديقه أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير بعدما وجده متصدرا التريند ويداعبه فيكتشف أنه طلق زوجته والتريند مجرد وهم فقط.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 5

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل بقينا إتنين مساء اليوم السبت عبر قناتي CBC العامة، وCBC DRAMA، ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين تعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.05 مساء، فيما تعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

قصة مسلسل بقينا اتنين



مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين



مسلسل "بقينا إتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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