السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بقينا إتنين الحلقة 5.. تامر فرج يحاول فك لغز طلاق رانيا يوسف وشريف منير

بقينا اتنين
بقينا اتنين

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير العديد من الأحداث الشيقة والهامة بين أبطال العمل.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين حاول “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج وهو حبيب “ياسمين” السابق والتي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف والذي عاد من أوروبا بعد 25 عاما أن يستكشف حقيقة طلاق “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير و “ياسمين”.

ويبلغه “أدهم” أنها مجرد شائعة قاموا بالترويج لها من أجل حملة إعلانية خاصة بشركة الدعايا والإعلان التي يمتلكوها لتحل صدمة شديدة عليه ويقوم “زين” بإخراج الهدايا التي جلبها لهم، ثم يعطي الهدايا لكلا من ريم ومروان، أبناء أدهم، ومن ضمن الهدايا قفازات ملاكمة يهديه لمروان في حين يبلغه أدهم أن مروان يلعب كرة قدم وليست الملاكمة ويهدي ياسمين الشيكولاته التي تحبها منذ 25 عاما.

أبطال مسلسل بقينا اتنين


مسلسل "بقينا إتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

 

قصة مسلسل بقينا اتنين


مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية>
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