ضبط متهمين جردا أحد ذوي الهمم من ملابسه ووضعاه في حوض ري بالمنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية، من ضبط المتهمين باستدراج طالب من ذوي الهمم، إلى حوض ري وتجريده من ملابسه وتصويره، بدعوى المزاح معه.

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه (طالب "من ذوى الاحتياجات الخاصة") بقيام شخصين باستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه وقيام أحد المتهمين بالاستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض رى وقيام الأخر بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وإعترفا بقيامهما بذلك بقصد المزاح، وحذفهما مقطع الفيديو عقب ذلك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.