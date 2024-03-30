نزيف الأسفلت.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 أخرين في المحافظات

استمرارنزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم، إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة، من بينها السرعات الزائدة، وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

مصرع طفلين في الشرقية

لقى طفلين مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية يستقلانها بناحية قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي بلبيس والزوامل المركزي.

مصرع 2 وإصابة 9 في الشرقية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون بإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات، وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثمانين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

دهس حارس عقار في المقطم

جددت نيابة جنوب القاهرة، حبس طالب متهم بدهس حارس عقار في أثناء عبوره الطريق بالمقطم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 7 مواطنين في أسوان

أصيب 7 أشخاص، اليوم، السبت، فى حادث سيارتين داخل مدينة أسوان الجديدة، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في القليوبية

شهد طريق بنها كفر شكر، أسفل الطريق الإقليمى تصادم ميكروباص بالحاجز الخرساني، اتجاه بنها، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ علي السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب في قنا

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث تصادم بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

مصرع مواطن وإصابة 22 أخرين في المنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخر نقل على طريق كفر داود - السادات، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الحالات إلى مستشفى منوف العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.