السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 27 آخرين

حادث
حادث

استمر نزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم، إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة، من بينها السرعات الزائدة، وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

 

مصرع 3 أشخاص في سوهاج

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فى حادثى سير منفصلين الأول بدائرة مركز جرجا والثانى بدائرة مركز دار السلام فى سوهاج، وتم رفع آثار الحادثين، وتمت إعادة حركة السير على الطريقين عقب توقفهما جزئيًا بسبب الحادث.

 

مصرع طفل في أبوالنمرس

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر صدمه من سيارة تابعة لمجلس مدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة النجدة بلاغًا من غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بقرية منيل شيحة.

 

مصرع شخص وإصابة آخر في الفيوم

لقي شخصٌ مصرعه، وأُصيب آخر، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

إصابة 10 أشخاص في البحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مجمع الكليات بمحافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 10 مواطنينوتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

 

مصرع مواطن في الفيوم

وقع  حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الخمسين، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

إصابة 5 مواطنين في طريق أسيوط الصحراوي

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

مصرع شاب في بني سويف

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة أمام مدخل قرية صفط راشين، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

 

إصابة 6 أشخاص في حادثين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص فى حادثى تصادم وانقلاب سيارة بينهم شقيقين وأب ونجله، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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