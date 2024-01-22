معاكسة تطورت إلى مشاجرة.. أجهزة الأمن تكشف حقيقة بلاغ "فتاة الخصوص"

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم. وكشفت الأجهزة الأمنية أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، قام 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية خلال عودتهم من حفل زفاف بمعاكستها، مما أسفر عن مشاجرة بينهما. وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة لا تتعدى عن كونها مشاجرة بسبب معاكسة ولم يتطور الأمر إلى سرقة متعلقات الفتاة. تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرض المتهمين على النيابة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد الوزير ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من فتاة بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليها بالضرب وسرقة بعض متعلقاتها أثناء سيرها في الشارع لشراء متطلبات لأسرتها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، أن الفتاة تشاجرت مع ثلاث شباب بسبب معاكستهم لها في الشارع ولم تتعرض لسرقة متعلقاتها.

حيث تبين وبتفريغ كاميرات المراقبة قيام 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية خلال عودتهم من حفل زفاف شاهدوا الفتاة تسير بالشارع قاموا بمعاكستها مما أسفر عن مشاجرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة.