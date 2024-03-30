السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة "الحاجة" أشهر تاجرة مخدرات في السلام للجنايات

حبس سيدة
حبس سيدة

قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، بإحالة ربة منزل وشهرتها "الحاجة" في مدينة السلام إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات.

كان ضباط مباحث السلام أول، بنطاق بمدديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط س.م. داخل مسكنها وشهرتها “الحاجة”، وعثر بحوزتها على كيس أسود تبين بداخله مخدر الحشيش يزن ٥٠٠ جرام، وأقراص ترامادول.

ضبط متهمين بحيازة مخدرات بـ3 ملايين جنيه فى قنا وأسيوط

 

وبمواجهة المتهمة أقرت بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.

ربة منزل مدينة السلام محكمة الجنايات المحامي العام المخدرات مباحث السلام أول امن القاهرة

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