إحالة "الحاجة" أشهر تاجرة مخدرات في السلام للجنايات

قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، بإحالة ربة منزل وشهرتها "الحاجة" في مدينة السلام إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات.

كان ضباط مباحث السلام أول، بنطاق بمدديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط س.م. داخل مسكنها وشهرتها “الحاجة”، وعثر بحوزتها على كيس أسود تبين بداخله مخدر الحشيش يزن ٥٠٠ جرام، وأقراص ترامادول.

وبمواجهة المتهمة أقرت بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.