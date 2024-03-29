ضبط متهمين بحيازة مخدرات بـ3 ملايين جنيه في قنا وأسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي قنا وأسيوط، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (قنا، أسيوط) من قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما على النحو التالي: تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلو جرام من مخدر الأفيون، وعدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى 2 سلاح أبيض وميزان حساس.

كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" في دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، وبحوزته 74 طربة من مخدر الحشيش بوزن 7،400 كيلو جرام، و3 كيلو جرام من مخدر الأفيون، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 3 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.