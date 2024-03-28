سقوط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات فى مطروح والغربية بـ3.6 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدة عناصر إجرامية من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظتيِّ مطروح والغربية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 3.560 مليون جنيه تقريبًا.

وذكرت وزارة الداخلية أنه «إدراكًا من الوزارة بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من نطاق محافظتيِّ مطروح والغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي».

وأشارت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وهم عنصر إجرامى، له ملعومات جنائية حال استقلاله سيارة دون لوحات بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 25 كيلو جراما لمخدر الحشيش، كما تم ضبط عنصر إجرامي أثناء استقلاله سيارة دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، وبحوزته 15 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش و3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات النارية، كما تم عنصر إجرامى له معلومات جنائية أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار».

كما أشارت: «هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،560 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».