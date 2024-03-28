الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 13144 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1500 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13144 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 172 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (126) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

أجهزة الوزارة الحملات الأمنية الجهات المعنية النقل والمواصلات

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