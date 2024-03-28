يستخدمها في جمع الأموال.. القبض على هاكر "حسابات فيسبوك"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من إضطلاع أحد الأشخاص بسرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجمتاعى "فيسبوك" وانتحال صفاتهم واستغلالها فى تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحافظة القليوبية، وبحوزته «4 هواتف محمولة، 38 شريحة، مبلغ مالى، كمية لمخدر الحشيش».

بفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الوقائع المُشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.