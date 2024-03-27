الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية مهمة على الدائرى الأوسطى بنطاق القاهرة الجديدة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائرى الأوسطي مرورًا بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر بالقاهرة.

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. لتنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي مرورًا بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر.. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلي لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديم حتى محور محمد نجيب على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 27 /3 /2024 (لمدة ثلاثة أشهر).. مع تحويل حركة المركبات بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر.
 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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