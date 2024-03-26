تحويلات مرورية لاستكمال أعمال كوبرى "صحارى الأهرام"

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال رفع 4 كمرات معدنية خاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة.

الأمر الذى يستلزم تحويل حركة سير المركبات القادمة من وصلة حازم حسن (طريق صحارى الأهرام) لاستخدام منزل وصلة حازم حسن المؤدية إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تجاه ميدان الرماية ثم الدوران والعودة تجاه طريق الإسكندرية، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 11 مساء الأربعاء الموافق 27 /3/2024 وحتى الساعة 11 مساء السبت 30 /3/2024.

من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.