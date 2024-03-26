الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

30 يومًا.. تحويلات مرورية لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق مسطح كوبري جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى بالقاهرة، كليا، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين، اعتبارًا من الساعة 12.05 صباح اليوم الثلاثاء ولمدة (30 يومًا)، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

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تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

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مساحته 12 ألف متر.. مول محطة مونوريل "ستاد القاهرة" الأول من نوعه

وقالت الإدارة إنها أجرت بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي، يسلك يمينًا شارع بني أمية، فيسارًا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا.

ومن جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية مونوريل العاصمة الإدارية القاهرة مونوريل العاصمة الإدارية

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