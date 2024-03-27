الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات اختفاء طفل أثناء صلاة التراويح بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأطفال من والدته خلال صلاة التراويح بأحد المساجد بالقاهرة.


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأطفال أثناء صلاة التراويح بأحد المساجد بالقاهرة.

أجهزة الأمن تنجح فى تنفيذ 84 ألفًا و844 حكمًا قضائيًا

بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل المذكور وأشارت إلى أنه بتاريخ 23 الجارى أثناء قيامها بآداء صلاة الترويح بأحد المساجد بالقاهرة وبرفقتها نجلها سن "13" إكتشفت تغيبه بسبب الزحام، وقررت بعثورها عليه عقب الإنتهاء من الصلاة بفترة وجيزة، لافتةً إلى عدم تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.

 

كما أقرت بقيام عدد من معارفها بنشر ذلك على وسائل التواصل الإجتماعي وأنها لم تنشر ما يدل على العثور عليه فى حينه.     


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صلاة التراويح تغيب أحد الأطفال التواصل الاجتماعي أحد المساجد

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

عاجل| كرواتيا تهزم منتخب الفراعنة برباعية وتتوج بكأس عاصمة مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين ومخيمها

كشف ملابسات اختفاء طفل أثناء صلاة التراويح بالقاهرة

الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: لم نتلقي أى عروض لبيع حصتنا في فودافون مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"