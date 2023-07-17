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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية".. لغز اختفاء طفل بني سويف وضبط مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة

اختفاء طفل
اختفاء طفل

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

 

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهود جبار على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

 

كشف لغز اختفاء نجل رجل أعمال ببنى سويف

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القبض على مالك الطابق الأرضى بعقار حدائق القبة المنهار

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