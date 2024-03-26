حبس 9 متهمين بسرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء في التجمع

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس 9 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إقرارهم بـ سرقة كمية من حديد التسليح، من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول.

وقد أقر المتهمون أمام جهات التحقيق قيامهم ببيع المسروقات لدى عميلهم سيء النيابة في منطقة السلام أول الذي ألقي القبض عليه، وأقر بما هو منسوب إليه.

كما أقرروا بحيازتهم أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش عدد من الطلقات، وأيضا سيارة نقل.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ضبطت 9 أشخاص لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.