الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

مخالفات المرور
مخالفات المرور

أصبح البحث عن الاستعلام عن مخالفات المرور يأخد كثيرا من اهتمام المواطنين خاصة في شهر رمضان الكريم، حيث يبحث الصائمون عن أي وسيلة لراحتهم وعدم إجهادهم في أيام الصيام.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور

 

الاستعلام عن مخالفات المرور يحظي باهتمام الكثير من المواطنين، الذي يبحثون عنه على كافة محركات البحث جوجل وغيرها على الإنترنت.

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن مخالفات المرور يتم بشكل سريع عن طريق الأنترنت على بوابة الحكومة الإلكترونية التي نفذتها الدولة المصرية عملا على إراحة المواطنون والقضاء على طوابير الانتظار.

يتم الإستعلام عن مخالفات المرور على الإنترنت عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف اللوحي، عن طريق الدخول على الإنترنت ثم البحث عن موقع تيابة المرور ثم اتبع عدة خطوات

طرق وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024

 

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

هناك عدة خطوات الدستور تقدمها للمواطنين حتى يتمكنون من الاستعلام عن مخالفات المرور في منتهى السهولة واليسر خلال 10 خطوات فقط لاغير وتتضمن تلك الخطوات أيضا كيفية التظلم على المخالفات وسداد تلك المخالفات أيضا.

  1. اكتب على جوجل موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفا

 

  1. أدخل على أيقونة استعلامات

 

  1. يجب الضغط على أيقونة استمرار

 

  1. يجب الضغط على أيقونة استعلام عن رخص المركبات

 

  1. أدخل رقم اللوحة في الخانات المحددة أمامك

 

  1. ادخل الرقم القومي ورقم الهاتف

 

  1. يجب الضغط على أيقونة تفاصيل المخالفات

 

  1. هنا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على سيارتك

 

  1. يمكن عقب ذلك دفع المخالفات في الحال عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني، أو إجراء خطوة أخرى وهي التظلم على المخالفات الخاصة بك إلكترونيا من خلال موقع النيابة العامة للمرور.

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات المرور موقع النيابة العامة استعلام عن رخص المركبات بوابة الحكومة الالكترونية

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