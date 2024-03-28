سقوط 5 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق نتائج إيجابية.

- تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وعدد من مفاتيح الدراجات النارية لقيامهما بسرقة تروسيكل خاص بأحد المواطنين بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المفتاح المصطنع» وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

- تم ضبط شخص له معلومات جنائية الأزبكية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة وأقر بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميله سيئ النية وصاحب فاترينة.

- تم ضبط شخصين في مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب الخلع وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيئ النية ومالك مخزن خردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.