الأحد 31 مارس 2024
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حوادث

رئيس جهاز الشروق يدشن خط طلمبات مياه جديد للقضاء على ضعف مياه المناطق المرتفعة

قيادات جهاز مدينة
قيادات جهاز مدينة الشروق

أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن القضاء على أهم المشكلات لضعف مياه الشرب وانتظام الضغوط بالمناطق والأدوار العليا ووصولها بصوره أفضل لقطاع شرق وبالأخص بمنطقة الإسكان العائلى ومناطق العمارات المجاورة والحى الاول شرق والمنطقه التاسعة عمارات والإسكان الاجتماعي وسكن مصر واسكان الشباب.

جاء ذلك سعيًا من جهاز مدينة الشروق  لتحسين الخدمات المقدمه فى مجال منظومة مياه الشرب وإيجاد الحلول السريعه للمناطق الوارد منها شكاوى المواطنين.

حيث أوضح رئيس الجهاز أن الحلول تمثلت فى إستحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات قدرة الواحده 810متر مكعب فى الساعه من أجل المساهمه فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكه وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب وذلك عن طريق الضخ والتغذيه للشبكه عبر خط جديد قطر 300مم من موقع المحطه إلى التاسعه عمارات لتدعيم الشبكه ككل ضمن أعمال مشروع الإتزان الهيدروليكى والمسؤول عن توزيع حصص المياه بالتساوى بين مناطق القطاع  

تفاصيل أول اجتماع رسمى لمجلس أمناء مدينة الشروق فى دورته الجديدة

     

كما أشار المهندس على سعد إلى أنه تم التواصل مع عددً من المواطنين أصحاب الشكاوى للإطمئنان على مستوى تقديم الخدمه بعد إضافة التعديلات اللازمه حيث شهدوا جميعًا تحسن ملحوظ خلال اليومين الماضين مما يؤكد نجاح تلك الأعمال مؤكدًا على دعم الجهاز الدائم والتحسين المستمر فى رفع كفاءة البنية الأساسيه والكوادر البشريه، وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات مياه الشرب  بالجهد المتواصل وتقديم التقنيات العاليه فنيا وإجراءها عمليًا على أرض الواقع بهدف راحة سكان مدينة الشروق.

تمت الأعمال تحت إشراف  المهندس أحمد مكى نائب رئيس الجهاز، المهندس  مصباح متولى مدير المرافق والتشغيل والصيانه، المهندس محمد محى مدير محطات مياه الشرب والصرف الصحى

المهندس على سعد جهاز مدينة الشرو مياه الشرب المهندس محمد محى مدير محطات مياه الشرب المهندس محمد محى المهندس أحمد مكى الإتزان الهيدروليكى منظومة مياة الشرب جهاز مدينة الشروق

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