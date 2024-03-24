الأحد 24 مارس 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يشهد التشغيل التجريبي لخزان مياه الشرب الإستراتيجي

صورة بجهاز مدينة
صورة بجهاز مدينة الشروق

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤلى الجهاز بجوله تفقديه داخل الخزان الإستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلى، وذلك للوقوف على أحدث المستجدات لبدء دخول الخزان الخدمة.

 
وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن الجولة شهدت تنفيذ تجربة حية لعناصر التشغيل وذلك للأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والبدء الفعلى في ملئ المياه بحوض التخزين والذي يصل سعته إلى 5000 متر مكعب.

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كما أضاف المهندس "علي سعد"، أن أعمال تشغيل الخزان يقع ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع الاتزان الهيدروليكي والخاص بضبط ضغوط شبكة مياه الشرب بالقطاع الشرق للمدينة والذي يعد من أهم مشروعات المرافق لحل مشكلات ضعف ضغوط المياه في بعض المناطق ويساهم أيضا في تحسين توزيع حصص المياه بالأحياء داخل القطاع
 
موجها رئيس الجهاز بالاستفادة من أعمال المليء في تعقيم الحوض الرئيسي للتخزين وسرعة إنهاء الملاحظات الخاصة بتجربة التشغيل، وذلك تمهيدا للإعلان في أقرب وقت عن دخوله الخدمه استجابه لشكاوى سكان القطاع الشرقي من خدمة مياه الشرب قبل بداية موسم الصيف القادم بخلاف تحقيقه أيضا للتأمين خلال فترات الطوارئ والانقطاع من مصدر التغذية.


وفي سياق آخر وجه المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" يواصل قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز أعمال تدعيم فرق الصيانة والرعاية للمزروعات والمسطحات الخضراء ضمن خطة الجهاز للحفاظ على الثروة الزراعية.


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن خطة تطوير أعمال الزراعة تبدأ بمنطقة كل من إسكان الشباب ال 100 م – حجر الأساس – العائلي – الحي الرابع – كملوند جنة.


كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، باستمرار الأعمال بكافة أنحاء المدينة وفقا لخطة التجميل الجاري تنفيذها للعام المالي الجديدة 2024، موضحا أن يأتي ذلك فق توجيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن بأهمية تطوير المدينة بتجميل والمسطحات الخضراء...

الشروق التشغيل التجريبي مياه الاستراتيجي شرق المدينة

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