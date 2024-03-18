الإثنين 18 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ محطات الصرف الصحي (صور)

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف رئيس جهاز القاهرة الجديدة

 قام عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة لنقل مياه الصرف من منطقة الاندلس.

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تفاصيل تنفيذ محطة الصرف الصحي بقطع أراضي بيت الوطن

كما تابع الغيطي والوفد المرفق له المرور على أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن امتداد النرجس لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة الى محطة جنوب المستثمرين.

واستمرت الجولة لمسئولي جهاز القاهرة الجديدة بتفقد اعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب يشمل المشروع محطه رفع بطاقة ٤٥٠ لتر ثانيه وخط طرد قطر 600 مم وبطول 1200 م ط وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث وتفادى المشاكل السابقة التي كانت تحدث بسببب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.

ونوه الغيطي إلى أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة معالجة ( أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب (1) بمدينة القاهرة الجديدة، ومحطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها، ومحطة صرف رقم 11.

وأكد أن هذه المشاريع تمثل أهمية كبيرة من حيث الاستفادة الكاملة من دخول المرافق للمواطنين، وتحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف الصحى من حيث تجميع مياه الصرف الصحى حتى محطات المعالجة ومعالجتها حتى تصلح لرى المسطحات الخضراء لغرض تجميل المدينة، وكذلك الحد من الأعطال التي تحدث نتيجة التشغيل المستمر للشبكات بالمدينة وأهمية مجابهة السيول والأمطار التي تواجه المدينة في فصل الشتاء.

عبد الرءوف الغيطي محطة الصرف الصحي منطقة الأندلس محطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين محطة معالجة

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