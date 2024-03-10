رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجري مقابلات لمرشحي "مجلس الأمناء"

أجري المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مقابلات لمتقدمين لعضوية مجلس أمناء القاهرة الجديدة لدورته الجديدة 2024-2025 على مدار يومين، وذلك في حضور المهندسة إيمان نبيل، رئيس الادارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وترأس المهندس عبد الرؤوف الغيطي، لجنة إجراء المقابلات الشخصية للسكان المتقدمين لعضوية مجلس أمناء للتجمع الخامس- ومنطقة الامتداد والتي بلغ عدد المرشحين بها نحو 19 مرشح، على أن يتم اختيار3 أعضاء للتجمع الخامس، وعضوين لمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، وذلك طبقا لتقييمات اللجنة تنفيذا للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، على أن يتم استكمال اجراء المقابلات ليوم التالى للمرشحين عن التجمعات الأول، والثالث .

تفاصيل اختيار أعضاء مجلس أمناء لتجمع الأول والثالث باليوم الثاني على التوالي

وأفاد المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، أن عدد المتقدمين لعضوية مجلس الأمناء للتجمع الاول بلغ نحو 20 مرشح بينما سجل عدد المرشحين لعضوية مجلس الأمناء بالتجمع الثالث نحو 12 مرشح يتم اختيار3 أعضاء عن كل تجمع على حده.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بانه سوف يتم إعلان النتيجة خلال الايام القادمة وذلك طبقا لتقييمات اللجنة تنفيذا للقرارالوزارى المنظم لهذا الشأن بحيث أن يتمتع المرشح بالجنسية المصرية من أبوين مصريين، ولايقل سن المتقدم لعضوية مجس الأمناء عن 21 عامًا وفق ماهو مثبت بالرقم القومي وحاصل على مؤهل عالى.

وذكر أن الاشتراطات الفنية للترشح تشمل ألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او أحد أجهزتها، وأن يكون أنهي تأدية الخدمة العسكرية ذات قدوة حسنة أو الإعفاء منها نهائيا طبقا للقانون بالنسبة للذكور، وألا يكون قد سبق له المشاركة فى مجالس الامناء او رئاسة أو عضوية لدة 3 دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشح.