الأربعاء 13 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتابع مشروعات الإسكان والخدمات وأعمال الزراعة

أحمد عبد الجابر يتايع
أحمد عبد الجابر يتايع المشاريع الجارية بني سويف الجديدة

أجرى المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان التابعة لمبادرات الرئاسية والوحدات الخدمية، وكذلك متابعة أعمال النظافة بالمناطق العمرانية بالمدينة.

رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يعلن تنفيذ أعمال المرافق بالأحياء السكنية

كما باشر مسؤولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال التطوير والانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينه للوقوف على اخر المستجدات وتذليل كافة العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز. 

وتفقد مسؤولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال تنفيذ  مشروع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط.

وخلال الجولة التفقدية لمشروعات الإسكان، وجَّه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بسرعة الانتهاء من الإعداد لبدء تنسيق الموقع العام والالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة للتنفيذ حتة يمكن تسليم الوحدات  الحاجزين في أسرع وقت ممكن.

وواوصل رئيس جهاز والوفد المرافق، زيارة الوحدة الصحية بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ77 فدان بالمدينة، لتفقد حسن سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمة الصحية على الوجه المطلوب لسكان المنطقة.

وتابع المهندس أحمد عبدالجابر، والوفد المرافق، تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بالمسطحات الخضراء  بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ77  فدان بالمدينة، كما تفقد أعمال النظافة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ77 فدان ومحور الجامعة أمام الحي الأول السكني.

وشدد المهندس أحمد عبدالجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، منوهًا بأهمية تنفيذ توجيهات السلطة المختصة بالاهتمام بمتابعة الأعمال والمشروعات القائمه وتطبيق أعمال الجودة في تنفيذ مشاريع الإسكان وسرعة الانتهاء وفقًا للجدول الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة. 

متابع مشاريع الزراعة بني سويف الاسكان

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