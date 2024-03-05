الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يعلن تنفيذ أعمال المرافق بالأحياء السكنية

رئيس جهاز بني سويف
رئيس جهاز بني سويف يتابع مشاريع المرافق

تفقد المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، اليوم، مشاريع المرافق والبنية التحتية، يرافقه المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز ومديري الادارات التنفيذية للوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز. 

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مشروعات المرافق بالأحياء السكينة 


تابع مسئولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة أعمال المرافق والطرق بالحي السكني الرابع والخامس بالمدينة، ونبه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال المرافق خلال عام 2024 بالأحياء السكينة. 

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة بني سويف أعمال النظافة بمنطقة ابنى بيتك 1، كذلك مشروع  الإسكان الاجتماعي، وتابعوا أعمال شركة النظافة لتحسين مستوى عملية النظافة للحفاظ على الصحه العامة.

ونوه المهندس أحمد عبدالجابر، أن هذه الجولات الميدانية تأتى بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لرؤساء أجهزة المدن، وتوجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة المتابعة الدورية ودفع عجلة العمل بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

سويف الجديدة المرافق الحي بالأحياء السكينة

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