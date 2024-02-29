الخميس 29 فبراير 2024
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اقتصاد

"جهاز الشروق": نتابع أعمال توسعات الطرق والمحاور لربطها بوسط القاهرة

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق

قام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بجولة تفقدية برفقة مسؤولى الجهاز لمتابعة أعمال تنفيذ حارتى (التسارع والتباطؤ) على المحور الغربى والجارى تنفيذهم بهدف ربط  محور الطرق الجديد (الشروق - جوزيف تيتو) بالمدينة وذلك بعد إنهاء "جهاز المدينة" تأمين ونقل المرافق المتعارضة وأعمدة الإنارة مع مدخل الطريق الجديد.

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وأوضح علي سعد بأن المحور الجديد جارى تنفيذه من قِبل "الهيئة الهندسية القوات المسلحة" للربط مباشرةً بالطريق الدائرى الأوسطى والطريق الدائرى القديم ومحور "جوزيف تيتو" منها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة ويساهم فى اختصار الوقت والتيسير على رواد وسكان مدينة الشروق".

أضاف رئيس جهاز مدينة الشروق بأن الطريق الجديد سيتم الوصول له عبر المحور الغربى ويكون فور انهاءه ضمن شبكة طرق متميزة مؤدية للمدينة ومنها طريقى القاهرة/ الإسماعيلية والقاهرة السويس والطريق الدائري الأوسطى والإقليمى.

كما تابع رئيس جهاز مدينة الشروق أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلت بمحور الشهيد الرائد  خالد مغربى والذى يعد أهم محاور الطرق الجارى إنشاءها نظرًا لما يحققه من ربط قطاعى المدينة بصورة مباشرة وكذلك مساهمته فى تيسير إنتقال سكان القطاع الشرقى من وإلى محطة القطار الكهربائى من خلال مساره الموازى لسورالقطار الكهربائى.

كما أوضح رئيس الجهاز بأن المحور يمر بشمال المدينه للربط بين مدخل (1)، (2) بطول (4كم) وبعرض 3 حارات مروريه لكل إتجاه تشمل التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلًا عن الإناره العامة ورصيف مشاه وجزيره وسطى وأن أعمال الرصف الحاليه تتم بالقطاع الأخير وذلك فى الاتجاه الواصل من منزل كوبرى مدخل الإسماعيلة 2 حتى محطة القطار الكهربائى.

جهاز الشروق ي تابع توسعات المحاور لربطها بوسط القاهرة

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