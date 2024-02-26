رئيس جهاز العبور يتابع أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والطرق العامة

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، أهمية تكيثف أعمال التوسعات وتطوير وصيانة الطرق بالمناطق الصناعية والطرق بالميادين والشوارع العامة، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء منها طبقا لمواعيدها المقررة مع الالتزام بأصول الصناعة.

نبذة عن مشاريع الطرق الجارية بالعبور

واستعرض المهندس أحمد رشاد، مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، حيث جاري استكمال أعمال إعادة الشي لأصله وتنفيذ أعمال طبقة الأسفلت وأعمال لتوسعات جاري تنفيذها بشارع الـ 50 وشارع الـ 300 بالمنطقة الصناعية الأولى، بالإضافة إلى ذلك جار استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع الـ 110 بالامتداد الشمالي والغربي وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه جاري استكمال أعمال دمج طبقة الأساس وتجهيز الطريق للطبقة الاسفلتية السطحية، بشارع المسجد الاقصي بالحي الترفيهي والممتد حتى الاسكان المتوسط دار مصر.

وأضاف مسئولي جهاز العبور، أنه جار تنفيذ أعمال الطبقة الاسفلتية بالحارة اليمني لحارة الخدمة بالحي الترفيهي المجاورة لجامعة بنها الاهلية من اتجاه الحي الترفيهي وحتي طريق المحور الغربي، فضلا عن جار تنفيذ وتركيب أعمال البلدورة والانترلوك وتنسيق الموقع بالحارة اليسري للطريق.

واستكمل أنه جار أعمال إحلال وتطوير ورفع كفاءة حارة الخدمة بالحارة اليسري المجاورة لجامعة بنها الاهلية، مضيفًا أنه جاري أعمال تنسيق مناسيب الطريق وتشغيل طبقة الاساس والتجهيز للبدء في اعمال الطبقة الاسفلتية، وسيتم استكمال باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.

وأردف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه جار تنفيذ أعمال تطوير والصيانة الجارية بالمدينة للانتهاء منها طبقا للتوقيتات المحددة لها مع الزام الشركات المنفذة علي مراعاة اصول الصنعة وخروج الاعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، فقا لتعليمات الدكتور عاصم الجراز وير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير المدن العمرانية الجديدة وتماشيا مع تعليمات الدولة.